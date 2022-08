W czasie konferencji prasowej w Gorzowie Wielkopolskim wiceszef MSWiA Maciej Wąsik powiedział w sobotę, że komendant główny policji wyznaczył 1 mln zł nagrody za pomoc w wykryciu sprawców katastrofy ekologicznej.

"Informacje można przekazywać dzwoniąc m. in. pod numer tel. 600940690 utworzony specjalnie w związku z prowadzonymi czynnościami i wyznaczeniem nagrody" - przekazała policja dodając, że można również kontaktować się z każdą jednostką w kraju.

"Gwarantujemy anonimowość" - zapewnili policjanci.

W czwartek fala zanieczyszczonej Odry ze śniętymi rybami dotarła na teren woj. zachodniopomorskiego. W piątek, 12 sierpnia w Szczecinie zebrał się sztab kryzysowy w związku z sytuacją na rzece. Tego samego dnia został wprowadzony zakaz wstępu do Odry w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i w dolnośląskim. Trwa oczyszczanie rzeki z truchła ryb, co jest konieczne, by nie pogłębiły się skutki tej katastrofy ekologicznej. Od soboty (13 sierpnia br.) terenie województwa lubuskiego obowiązuje rozporządzenie porządkowe wojewody lubuskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r., ws. wprowadzenia zakazu korzystania z wód Odry. Zakaz obowiązuje do 18 sierpnia 2022 r. Jego przestrzegania pilnuje policja, która prewencyjnie patroluje okolice Odry.(PAP)

Autorka: Marta Stańczyk