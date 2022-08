Ustawodawca zdecydował o rozszerzeniu zakresu spraw, które powinny być uregulowane w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń. Od wejścia nowelizacji w życie każde przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1c prawa wodnego i ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, będzie musiało wykazać, jak zamierza go realizować. Sam zaś plan organ wykonawczy gminy będzie musiał przekazać do zaopiniowania dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej (RZGW) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dyrektor RZGW będzie opiniował plan w zakresie jego zgodności z KPOŚK oraz wpływu na wysokość taryf, czyli cen za wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców. Będzie miał na to 14 dni od wpłynięcia planu.