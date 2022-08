Grupa posłów zwróciła się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie włączenia myjni samochodowych do katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W swojej interpelacji podkreślali, że wcześniej (na mocy uchylonych już przepisów) myjnie były jako takie kwalifikowane, przez co przed ich uruchomieniem właściciele musieli uzyskać decyzję środowiskową. Obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839) już jednak tego nie wymaga.