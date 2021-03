Nowy stopień wodny, tak jak ten we Włocławku, ma też produkować prąd. Według wstępnej koncepcji znajdzie się tam elektrownia wodna o mocy do 80 megawatów. Rocznie elektrownia ma produkować 315 gigawatogodzin energii.

Budowa stopnia w Siarzewie wzbudza jednak ogromny sprzeciw organizacji ekologicznych . – To jest bardzo drogi „miś”, który pozwala zabłysnąć politykom – mówi Marek Elas z WWF Polska. Fundacja wspólnie z innymi organizacjami skupionymi w koalicji Ratujmy Rzeki przekonuje, że nie uda się osiągnąć większości przypisywanych inwestycji celów. Według WWF planowany stopień wodny nie ma żadnego istotnego znaczenia dla bezpieczeństwa powodziowego, a w niektórych sytuacjach może nawet zwiększać zagrożenie wylania przez rzekę. Ekolodzy twierdzą też, że zamiast zmniejszać zagrożenie suszą, nowa inwestycja może je powiększać. „Zbiorniki zaporowe zatrzymują wodę w jednym miejscu, zaburzając jej dystrybucję do okolicznych obszarów. Poniżej zbiornika siła erozyjna wody wypłukuje materiał z dna, obniżając jego poziom. To prowadzi do spadku poziomu wód w rzece, a w rezultacie także wód gruntowych, co powoduje lokalnie susze” – argumentują.

– Jak spojrzymy na mapę zagrożenia suszą, to można się przekonać, że istniejący stopień we Włocławku w żaden sposób nie wpływa na walkę z tym problemem. Z kolei w rejonie Siarzewa jest tak wysoka skarpa, że jeśli nawet woda będzie kilka metrów podpiętrzona, to nie sięgnie korzeni drzew, nie mówiąc o innych roślinach. Jeśli chcielibyśmy używać wody do nawadniania pól, to trzeba budować specjalne wodociągi. To można robić bez budowania zbiornika – mówi Marek Elas.