Zdaniem Kerry’ego konieczne jest przyspieszenie wygaszania węgla i szybka ekspansja odnawialnych źródeł energii i pojazdów elektrycznych. Polityk oświadczył też, że wystąpił w tej sprawie do rządów Australii i Brazylii, największych krajów sceptycznych wobec zielonej transformacji. To kolejny sygnał świadczący o tym, że Waszyngton zamierza wywierać presję dyplomatyczną na państwa postrzegane jako hamulcowi ochrony klimatu. Powrót Waszyngtonu do rozmów klimatycznych z zadowoleniem przyjął sekretarz generalny ONZ António Guterres. Portugalczyk przekonywał, że ten rok i wieńcząca go konferencja COP26 w Glasgow będą decydujące dla wysiłków klimatycznych. Guterres wyraził też nadzieję, że USA dołączą do rosnącej światowej koalicji na rzecz neutralności klimatycznej do 2050 r. Przyjęcie celu zera emisji netto w perspektywie półwiecza było jedną z wyborczych obietnic Bidena.