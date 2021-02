Już pod koniec ubiegłego roku Komisja przychyliła się do części zarzutów Czechów wobec Polski, w odpowiedzi na ich skargę z września ub.r. W tzw. uzasadnionej opinii oceniła, że nieprawidłowo wdrożyliśmy do swojego prawa przepisy dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz że polskie władze nieprawidłowo zastosowały unijne regulacje przy przedłużeniu koncesji na wydobycie dla kopalni w Turowie. Komisja nie znalazła jednak wystarczających dowodów na inne zarzuty środowiskowe Czechów, m.in. na zmniejszenie poziomu wód gruntowych. Ewentualne uznanie takich zarzutów przez Trybunał UE mogłoby prowadzić do skutków finansowych dla Polski. Po pierwsze, możemy zapłacić karę za samo zaistnienie naruszenia, po drugie, grożą nam dalsze sankcje za niedostosowanie się do wyroku. Po trzecie, kary finansowe są możliwe za niedostosowanie się do środka tymczasowego. Czesi sygnalizują, że chcą poprosić TSUE, by nakazał wstrzymanie wydobycia. Jeśli Polska tego nie zrobi, narazi się na kary dzienne. Na przykład w przypadku Puszczy Białowieskiej było to 100 tys. euro dziennie.