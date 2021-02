– Dotychczas GDDKiA przygotowała trzy edycje strategicznych map hałasu, sporządzamy je co pięć lat. Dotyczyły one dróg o największym natężeniu ruchu, tj. ponad 3 mln pojazdów rocznie. Do 30 czerwca 2022 r. powinniśmy przygotować kolejną, czwartą edycję map. Ostatnie mapy objęły ponad 8 tys. km dróg. Następna edycja na pewno obejmie większą liczbę kilometrów dróg. Teraz czekamy na rozporządzenie wykonawcze i wytyczne Ministerstwa Klimatu i Środowiska na temat tego, jak sporządzać mapy hałasu. Gdy już będziemy mieli te dane , będziemy mogli ogłosić przetargi na wykonanie map. Nowością, w stosunku do dotychczasowych przepisów, będzie to, że za niesporządzenie mapy w terminie będą groziły wysokie kary finansowe. Podobny obowiązek mają kolejarze, lotniska i niektóre miasta. Jednak – ze względu na długość sieci dróg – GDDKiA będzie miała najwięcej pracy do zrobienia ‒ mówi DGP Szymon Piechowiak, rzecznik prasowy GDDKiA, pytany o praktyczne skutki noweli dla dyrekcji.