Polecenie wojewody może dotyczyć także przekazania niesegregowanych odpadów innych niż medyczne zakaźne (w tym komunalnych). Wymagania co do wyboru podmiotu są analogiczne jak przy odpadach o właściwościach zakaźnych. W tym przypadku tak dokładnych regulacji co do sposobu utylizacji jednak nie ma. Jeśli chodzi o śmieci niesegregowane komunalne, to zgodnie nowelizacją specustawy możliwe jest ich przekazywanie do innych instalacji niż instalacje komunalne zapewniające przetwarzanie, czyli np. wprost na składowisko lub termicznego przekształcanie (np. spalania) bez wstępnych procesów przetwarzania.