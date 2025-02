Proponowana w tym roku przez MEN podwyżka wynagrodzeń nauczycieli jest zbyt niska i nie spełnia oczekiwań środowiska - uważają związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. W poniedziałek przedstawiciele związków i kierownictwa resortu podpisali protokół rozbieżności w tej sprawie.

W poniedziałek sprawa tegorocznych podwyżek dla nauczycieli była przedmiotem spotkania uzgodnieniowego przedstawicieli kierownictwa MEN z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenie to ma wzrosnąć w tym roku od 239 zł do 296 zł brutto w zależności od wykształcenia i stopnia awansu zawodowego.

"Po konferencji uzgodnieniowej wszystkie trzy związki zawodowe podpisały z MEN protokół rozbieżności" - poinformował PAP po spotkaniu przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata" Sławomir Wittkowicz. Przekazał, że ze strony resortu edukacji w konferencji uczestniczyli wiceministrowie Paulina Piechna-Więckiewicz i Henryk Kiepura.

Zdaniem związków zawodowych, proponowana w tym roku przez MEN podwyżka jest niewystarczająca, nie spełnia oczekiwań nauczycieli. Związkowcy wskazują też, że nie niweluje - ich zdaniem - zbyt małej różnicy między wysokością wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli początkujących i nauczycieli mianowanych.

Podwyżki, a prestiż nauczyciela

Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak powiedziała po spotkaniu, że proponowana przez resort podwyżka nie wypełnia deklaracji składanych przez MEN o odbudowie prestiżu nauczyciela i godnych wynagrodzeniach, a zamiast tego "pogarsza sytuację materialną i społeczną nauczycieli".

Wskazała też, że po zaproponowanej podwyżce różnica między wynagrodzeniem zasadniczym nauczycieli początkujących i nauczycieli mianowanych wynosić będzie tylko 157 zł brutto. "To jest niedopuszczalne i nie różnicuje w żaden sposób wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego" - argumentowała.

Dodała, że ZNP zwróciło się z wnioskiem, by w przyszłości spotkania uzgodnieniowe odbywały się w czerwcu, gdy trwają prace nad projektem budżetu na następny rok, a nie w momencie gdy budżet jest już uchwalony.

Projekt nowelizacji rozporządzenia trafił do konsultacji publicznych 4 lutego. Załącznikiem do niego jest tabela. Zgodnie z nią, minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym w przypadku nauczyciela początkującego od 1 stycznia br. ma wynosić 5153 zł brutto (wzrost o 245 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 5310 zł brutto (wzrost o 253 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 6211 zł brutto (wzrost o 296 zł brutto). Nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym – stanowią najliczniejszą grupę – to ponad 95 proc. wszystkich nauczycieli.

Pozostali nauczyciele to osoby z tytułem zawodowym magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytułem licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz innym wykształceniem. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z takim poziomem wykształcenia (druga grupa zaszeregowania) od 1 stycznia br. wynosi 5027 zł brutto (wzrost o 239 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 5156 zł brutto (wzrost o 246 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 5405 zł brutto (wzrost o 257 zł brutto).

Podwyżki od 1 stycznia 2025

Projektowana nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z mocą od dnia 1 stycznia 2025 r.

Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Jego wysokość na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynika z określonej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla nauczycieli. Na 2025 r. jej wysokość ustalono na 5 434,82 zł, zwiększając ją tym samym o 5 proc. w stosunku do tej obowiązującej w 2024 r. Ponadto, zgodnie z tzw. ustawą okołobudżetową, średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego zwiększa się dodatkowo o 2,308 proc.

Na średnie wynagrodzenie nauczycieli, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, składają się też dodatki do niego, określone w Karcie Nauczyciela. Jest ich kilkanaście m.in. za wysługę lat, funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dla mentora, dla wychowawcy klasy, nauczyciela doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta), motywacyjny, za warunki pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), odprawa emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

Wysokość części dodatków przepisy uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatek stażowy i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe) – wzrost wynagrodzenia zasadniczego powoduje automatyczny wzrost składników od niego zależnych. O wysokości innych dodatków decydują samorządy w regulaminach wynagradzania. Samorządy mogą też przyznać nauczycielom wyższe wynagrodzenie zasadnicze niż wynika to z rozporządzenia ministra edukacji o minimalnych stawkach. (PAP)