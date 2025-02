W 2025 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wyniosą w zależności od wykształcenia od 5027 zł do 6211 zł brutto - przewiduje projekt, który we wtorek trafił do opiniowania.

W 2025 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wyniosą w zależności od wykształcenia od 5027 zł do 6211 zł brutto - przewiduje projekt, który we wtorek trafił do opiniowania. Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Resort edukacji proponuje, by minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego (czyli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym) wynosiły: 5153 zł brutto dla nauczycieli początkujących (wzrost o 245 zł), 5310 zł dla mianowanych (wzrost o 253 zł) i 6211 zł dla dyplomowanych (wzrost o 296 zł). W drugiej grupie zaszeregowania płacowego nauczycieli minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego mają wynosić 5027 zł (początkujący), 5156 zł (mianowany) i 5405 zł (dyplomowany). To odpowiednio o 239 zł, 246 zł i 257 zł więcej niż obecnie. Te stawki dotyczą nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub pozostałe wykształcenie. Nowelizacja jest konieczna ze względu na wzrost od 1 stycznia 2025 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli. (Nie)wiele kampanijnych obietnic dla oświaty. Nauczyciele nie mają co liczyć na wzrost uposażeń Zobacz również Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników średniego wynagrodzenia nauczycieli, wyliczanego na podstawie określanej w ustawie budżetowej kwoty bazowej. Na 2025 r. jej wysokość ustalono na 5 434,82 zł, zwiększając ją tym samym o 5 proc. (o 258,80 zł) w stosunku do tej obowiązującej w 2024 r. (5 176,02 zł). Ponadto, zgodnie z tzw. ustawą okołobudżetową, średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego zwiększa się dodatkowo o 2,308 proc. "Wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli implikuje wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i zależnych od niego dodatków" - wyjaśniło ministerstwo. Nowe stawki mają obowiązywać z mocą od 1 stycznia 2025 r. (PAP) A.B.