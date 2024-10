Nauczyciele, którzy w w roku szkolnym 2024/2025 powrócili do zawodu, a nie otrzymali wcześniej bonu na zakup laptopów i innych narzędzi cyfrowych, otrzymają pieniądze. MEN pozsykało środki, potrzebna jest zmiana ustawy.

Program "Laptop dla ucznia" zlikwidowany

Ministerstwo Cyfryzacji zlikwidowało program "Laptop dla ucznia". Od roku szkolnego 2024/2025 uczniowie klas IV szkół podstawowych nie będą już otrzymywać komputerów. Program ma zostać zastąpiony nowym - "Cyfrowy uczeń". Zdaniem Ministerstwa Cyfryzacji był on nieefektywny, ponieważ na zakupy sprzętu dla czwartoklasistów rząd wydał 1,2 mld złotych, a niewykorzystanych zostało 15000 laptopów kupionych z tej puli pieniędzy.

Częścią tego programu było także przekazywanie bonu o wartości 2500 zł nauczycielom na zakup sprzętu. Bon przysługiwał nauczycielom pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r.,

Pieniądze dla pozostałych nauczycieli

Jak alarmują posłowie w interpelacji z tego uprawnienia wykluczeni zostali nauczyciele, którzy w tym dniu przebywali na świadczeniu rehabilitacyjnym oraz na urlopie dla poratowania zdrowia. "Świadczenia te, są ograniczone czasowo (do 1 roku) i obecnie w roku szkolnym 2024/2025 większość z nauczycieli powróciła do wykonywania zawodu. Ustawa jednak nie przewiduje pomocy dla tych nauczycieli co powoduje ewidentną dyskryminację poprzez wykluczenie ich z pomocy rządowej"- czytamy w zapytaniu skierowanym do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

MEN dostrzega ten problem i zamierza doposażyć pozostałych nauczycieli w sprzęt. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z II rewizji Krajowego Planu Odbudowy, w ramach której MEN pozyskało dodatkowe 40 mln euro (ok. 170 mln zł) dla objęcia wsparciem, w postaci bonów na zakup laptopów, nauczycieli od 1 klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej. Rozdysponowanie tych pieniędzy wymaga jednak zmiany ustawy, co leży w gestii Ministerstwa Cyfryzacji.