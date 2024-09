Stypendium socjalne to świadczenie skierowane do osób, które potrzebują finansowego wsparcia. Może je otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Jak to sprawdzi uczelnia? Weźmie pod uwagę dochód studenta na osobę w rodzinie.

W roku akademickim 2024/2025 miesięczny dochód nie może przekraczać 1570,5 zł netto. Co ważne, na każdej uczelni obowiązuje ta sama wysokość dochodu. Osoby, które przekraczają ten próg nie otrzymają pomocy finansowej.

Przy ustalaniu miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględnia się dochody osiągane przez członków rodziny, tj.:

– studenta,

– małżonka studenta,

– rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,

– będące na utrzymaniu wyżej wskazanych osób, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Jeżeli student utrzymuje się samodzielnie – nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby, jeżeli spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

– ukończył 26. rok życia;

– pozostaje w związku małżeńskim;

– ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;

– osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;

– posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 1396 zł.

Student, który chce, aby przy rozpatrywaniu wniosku o stypendium były brane pod uwagę tylko jego dochody, musi złożyć oświadczenie wskazujące na jeden z powyższych warunków.

Co istotne, jeżeli student wykaże podejrzanie niski dochód, czyli taki, który nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (dziś – 600 zł netto, od 1 stycznia 2025 r. – 823 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu w roku złożenia wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

Natomiast jeżeli nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej, a jego dochód jest za niski, aby otrzymać stypendium socjalne będzie musiał udokumentować źródła utrzymania rodziny.

Stypendia socjalne są przyznawane na semestr lub na rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa semestr – przez maksymalnie 5 miesięcy.