Szkoła w chmurze to darmowa edukacja online. Ten innowacyjny model nauczania polegający na zdobywaniu wiedzy za pośrednictwem specjalnej platformy edukacyjnej staje się coraz bardziej popularny w środowisku dzieci i rodziców. Jednak ta forma edukacji spotyka się także z krytyką. Ostatnio MEN wyraził wątpliwości w kwestii efektywności nauczania Szkoły w Chmurze. Zapytaliśmy psychologa dziecięcego, jak Szkoła w Chmurze może wpływać na rozwój dzieci.

Na czym polega Szkoła w Chmurze?

Szkoła w Chmurze umożliwia dostęp do edukacji na odległość za pośrednictwem Internetu. Uczniowie nie chodzą do szkoły, a edukacja odbywa się za pomocą komunikacji online. To rozwiązanie daje możliwość nauki w domu oraz dostosowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów. W szkole nie ma ocen, a uczeń czas zajęć dopasowuje do siebie. Najczęściej dołączyć do Szkoły w Chmurze można w każdym momencie. Rezygnacja z tej formy edukacji nie jest skomplikowana.

Jak działa Szkoła w Chmurze?

Szkoła w Chmurze w całości realizuje podstawę programową MEN. Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w formie nauczania domowego otrzymują świadectwo szkolne – takie samo jak osoby uczące się w tradycyjnych szkołach. Zgodnie z polskim prawem raz w roku uczniowie objęci edukacją pozaszkolną muszą podejść do egzaminu klasyfikującego. Odbywa się on w formie ustnej i pisemnej przed komisją. W Szkole wChmurze nie ma egzaminów techniki, muzyki, plastyki, WF-u. Terminy egzaminów ustalane są indywidualnie z uczniami i ich rodzicami. Każde dziecko w wieku 6-18 lat, które jest objęte obowiązkiem szkolnym, może podjąć edukację w Szkole w Chmurze.

Psycholog dziecięcy o Szkole w Chmurze

O opinię, na temat Szkoły w Chmurze i jej wpływu na rozwój dzieci, zapytaliśmy Panią Roksanę Benedykciuk, psychologa dzieci i młodzieży. Ekspertka od 2014 roku pomaga dzieciom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach, od 2022 roku prowadzi własny gabinet.

Katarzyna Broda: Szkoła w Chmurze. Tak, czy nie?

Roksanę Benedykciuk: To zależy od potrzeb i preferencji dziecka oraz rodziców. Szkoła w Chmurze to nowoczesna forma edukacji zdalnej, która może być bardzo atrakcyjna i efektywna dla niektórych rodzin, ale niekoniecznie dla wszystkich. Może stanowić dobrą alternatywę dla tradycyjnej edukacji, zwłaszcza w sytuacjach, gdy dziecko lepiej uczy się w środowisku domowym lub gdy tradycyjna szkoła nie spełnia jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

Jeśli Szkoła w Chmurze jest perspektywą przyszłości dla dzieci, na co powinni zwracać uwagę rodzice?

Rodzice powinni zwrócić uwagę na jakość programu edukacyjnego, poziom wsparcia ze strony nauczycieli oraz dostępność materiałów dydaktycznych i zasobów online. Ważne jest również, aby rozważyć, jak Szkoła w Chmurze wpłynie na rozwój umiejętności społecznych dziecka, a także czy platforma umożliwia interakcje z rówieśnikami i nauczycielami. Rodzice powinni również być gotowi do pełnienia roli wsparcia i motywacji dla swojego dziecka, ponieważ nauka online wymaga dużej samodyscypliny i organizacji.

Czy dostrzega Pani pozytywy i negatywy tej innowacyjnej formy edukacji?

Pozytywy: Szkoła w Chmurze oferuje elastyczność w nauce, możliwość dostosowania tempa i stylu nauki do potrzeb dziecka oraz oszczędność czasu na dojazdy. Może również dawać większą kontrolę rodzicom nad programem edukacyjnym i pozwalać na bardziej zindywidualizowane podejście do edukacji. Dzieci mają też możliwość korzystania z nowoczesnych technologii, co rozwija umiejętności cyfrowe.

Negatywy: Główne wady to ograniczona socjalizacja z rówieśnikami, która może wpływać na rozwój umiejętności społecznych. Brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielami może też prowadzić do mniejszego zaangażowania uczniów.

Z jakich powodów dzieciom może być trudno przejść ze zdalnej edukacji do tradycyjnej formy nauki w szkołach? Co zrobić, kiedy to konieczne?

Przejście ze zdalnej edukacji do tradycyjnej szkoły może być trudne dla dzieci z kilku powodów: konieczność ponownej adaptacji do rygoru szkolnego dnia, zmiana tempa nauki, konieczność interakcji z większą liczbą rówieśników, a także wyzwania związane z ocenianiem i testowaniem wiedzy w tradycyjnym systemie. Aby ułatwić to przejście, warto stopniowo przygotowywać dziecko na nowe doświadczenie, np. poprzez wizyty w szkole, uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, czy stopniowe wprowadzanie bardziej zorganizowanej rutyny nauki w domu. Kluczowe jest też wsparcie emocjonalne oraz otwarta komunikacja z dzieckiem na temat jego obaw i oczekiwań.