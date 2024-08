Nie wszyscy rodzice wiedzą, że istnieją dwie możliwości ubiegania się o dodatki na dzieci, które uczą się w szkołach. Część opiekunów ma prawo wnioskować o dofinansowanie do dojazdu do szkoły oraz do zakwaterowania (tzw. dodatek na internat). Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze na uczniów? Sprawdź kryteria i wniosek.

Rodziny uczniów w Polsce mogą liczyć na wsparcie finansowe w związku z kosztami dojazdów do szkoły. Dodatek na dojazdy nie jest samodzielnym świadczeniem, a jedynie uzupełnieniem zasiłku rodzinnego. Sprawdź, jakie kryteria trzeba spełnić, aby skorzystać z tej formy pomocy w roku szkolnym 2024/25.

Wnioski o zasiłki rodzinne i dodatki – terminy i zasady

Od 1 lipca 2024 roku możliwe jest składanie elektronicznych wniosków o zasiłek rodzinny oraz dodatki na nowy okres zasiłkowy za pośrednictwem portalu Empatia. W sierpniu 2024 r. ruszyły także wnioski w formie papierowej. Aby uzyskać wsparcie:

dochód rodziny na osobę lub dochód osoby uczącej się nie może przekroczyć 674 zł,

w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, próg dochodowy wynosi 764 zł,

w sytuacji przekroczenia tych progów stosuje się mechanizm „złotówka za złotówkę”.

Kryteria dochodowe i kwoty zasiłków na rok 2024/25

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom spełniającym kryteria dochodowe, a jego wysokość zależy od wieku dziecka. Na rok szkolny 2024/25 obowiązują następujące stawki:

95 zł miesięcznie na dziecko do 5. roku życia,

124 zł miesięcznie na dziecko w wieku 6-18 lat,

135 zł miesięcznie na dziecko powyżej 18. roku życia uczące się.

W 2024 roku przeprowadzono ustawową weryfikację kwot zasiłków i dodatków rodzinnych. Mimo to, jak wynika z projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kwoty te pozostaną bez zmian od 1 listopada 2024 roku. Kolejna weryfikacja odbędzie się w 2027 roku.

Dofinansowanie na dojazdy do szkoły – ile wynosi i kto może skorzystać?

Dodatek na dojazdy do szkoły to wsparcie finansowe dla rodzin uczniów, które:

dotyczy dojazdów do szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej realizującej obowiązek szkolny,

przysługuje przez 10 miesięcy w roku szkolnym, od września do czerwca,

wynosi 69 zł miesięcznie na każde dziecko.

Aby otrzymać ten dodatek, należy spełniać kryteria dochodowe związane z zasiłkiem rodzinnym.

Dodatek na zakwaterowanie, czyli tzw. dodatek na internat, jest kolejnym świadczeniem, z którego mogą skorzystać rodzice uczniów. Przysługuje on:

uczniom zamieszkującym w miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadpodstawowa lub artystyczna,

uczniom szkół podstawowych posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,

jego wysokość wynosi 113 zł miesięcznie na dziecko.

Dofinansowanie na dojazdy do szkół. Jakie dokumenty są potrzebne?

Jak wspomnieliśmy, o dofinansowanie do dojazdów do szkół i zakwaterowania można ubiegać się podczas składania wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego.

Wzór wniosku można pobrać tutaj:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO pobierz plik

Do wniosku należy dołączyć:

oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dofinansowania na dojazdy do szkoły. Dane statystyczne

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w roku szkolnym 2023/24 z dodatku na dojazdy do szkoły skorzystało ponad 80 tysięcy uczniów. Łączne wydatki budżetu państwa na ten cel wyniosły ponad 55 milionów złotych. Wzrost liczby korzystających z tego dofinansowania jest widoczny szczególnie w regionach wiejskich i małych miastach, gdzie dostęp do szkół jest bardziej utrudniony.

Inne dofinansowania dla rodziców uczniów

Rodzice uczniów mogą skorzystać z różnych form wsparcia, w tym:

dofinansowania do podręczników i materiałów edukacyjnych,

stypendiów socjalnych dla uczniów z rodzin o niskich dochodach,

dodatków na pokrycie kosztów pobytu w internacie lub bursie.

Te świadczenia mają na celu zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z edukacją dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie na dojazdy do szkoły oraz inne dodatki i zasiłki to istotne wsparcie dla polskich rodzin, które spełniają określone kryteria dochodowe. Ważne jest, aby rodzice i opiekunowie byli świadomi dostępnych świadczeń oraz terminów składania wniosków. Dzięki temu mogą skutecznie planować budżet domowy i zapewnić dzieciom odpowiednie warunki do nauki. Warto śledzić zmiany w przepisach, aby nie przegapić ważnych terminów i aktualizacji świadczeń.