Od 1 września 2024 roku w życie wejdą zmiany wynikające z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela oraz innych ustaw, które obejmą nauczycieli zatrudnionych na podstawie tej Karty. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wyjaśnia, jakie konkretne zmiany zajdą w dokumentach przekazywanych przez płatników składek.

Poniżej przedstawiamy zmiany, które czekają nauczycieli od 1 września 2024 r. Tłumaczymy też, jaki wpływ będą one miały na ich pracę w roku szkolnym 2024/2025.

Zmiany dla nauczycieli od 1 września 2024. Dokumenty ZUS RPA

Nowe informacje w raporcie ZUS RPA. W raporcie imiennym ZUS RPA pojawi się nowy blok danych, oznaczony jako III.G. Ten blok będzie zawierał informacje o okresie wykonywania pracy nauczycielskiej na podstawie Karty Nauczyciela.

Nowy blok III.G w raporcie ZUS RPA dotyczy pracy nauczycielskiej w placówkach, o których mowa w ustawie Karta Nauczyciela.

Płatnicy składek będą zobowiązani do wypełniania tego bloku począwszy od rozliczeń za wrzesień 2024 roku, które będą składane w październiku.

Zmiany dla nauczycieli od 1 września 2024. Dokumenty ZUS RIA

Rozszerzenie raportu ZUS RIA. W raporcie informacyjnym ZUS RIA, który składają płatnicy składek za nauczycieli, zmienia się blok IX, który odtąd będzie dotyczył okresów wykonywania pracy nauczycielskiej od 1 stycznia 1999 roku do 31 sierpnia 2024 roku.

Nazwa bloku IX zmienia się na: „Okresy wykonywania pracy nauczycielskiej w placówkach, o których mowa w art. 1 ustawy Karta Nauczyciela”.

W nowym raporcie ZUS RIA płatnik wykazuje okresy pracy nauczycielskiej od stycznia 1999 roku do sierpnia 2024 roku.

Zasady składania raportów ZUS RIA

Kiedy składamy raport ZUS RIA? Przepisy dotyczące składania raportu informacyjnego ZUS RIA pozostają niezmienione, jednak zmiany dotyczą szczegółów dotyczących nauczycieli.

Raport ZUS RIA składa się, jeśli płatnik zdecydował się na krótszy okres przechowywania akt pracowniczych – 10 lat zamiast 50.

Raport jest składany za pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2018 roku, a dane dotyczące nauczycieli są wykazywane z wyłączeniem okresów pracy po 1 września 2024 roku.

Zmiany dla nauczycieli. Informacje miesięczne i roczne

Nowe bloki danych w ZUS IM i ZUS IR. W informacjach miesięcznych i rocznych przekazywanych ubezpieczonym (ZUS IM i ZUS IR) pojawi się nowy blok III.J, który dotyczy okresów wykonywania pracy nauczycielskiej na podstawie Karty Nauczyciela.

Nowy blok III.J w tych dokumentach będzie wypełniany od września 2024 roku.

Płatnicy składek muszą przekazywać te informacje ubezpieczonym, aby odzwierciedlać okresy zatrudnienia na podstawie Karty Nauczyciela.

Co zmiany oznaczają dla nauczycieli? [PODSUMOWANIE]

Zmiany w dokumentacji ZUS od 1 września 2024 r. wprowadzają nowe obowiązki dla płatników składek, ale dla nauczycieli mają one przede wszystkim znaczenie w kontekście przejrzystości i dokładności dokumentacji dotyczącej ich zatrudnienia.

Nauczyciele nie odczują bezpośrednich skutków tych zmian w codziennej pracy, ale ich dane będą bardziej szczegółowo rejestrowane przez ZUS.

Zmiany w dokumentacji ZUS, które wejdą w życie od września 2024 roku, wprowadzają nowe wymagania dla płatników składek w zakresie raportowania danych dotyczących nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. Chociaż zmiany te nie mają bezpośredniego wpływu na codzienną pracę nauczycieli, to zwiększają one precyzję i szczegółowość dokumentacji ich zatrudnienia, co może mieć znaczenie przy ustalaniu przyszłych świadczeń emerytalnych.