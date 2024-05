Ostatnie godziny przed maturą niektórzy uczniowie chcą poświęcić na odpoczynek, inni wolą ostatni raz rzucić okiem na najważniejsze zagadnienia. O czym szczególnie warto pamiętać przed egzaminem?

Matura 2024 z matematyki

Tegoroczna matura z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się w środę 8 maja. Termin matury z matematyki na poziomie rozszerzonym to środa15 maja. Dodatkowa matura z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się 4 czerwca, a na poziomie rozszerzonym 11 czerwca. Rozpoczęcie wszystkich egzaminów z matematyki zostało zaplanowane na godzinę 9:00.

Ostatnie przygotowania do matury z matematyki

Zapytaliśmy nauczycielkę matematyki, na co warto zwrócić szczególną uwagę podczas ostatnich przygotowań do matury z matematyki.

– Przed egzaminem polecam przede wszystkim przejrzeć tablice matematyczne, przypomnieć sobie wszystkie wzory, które zawierają – podkreśliła nauczycielka.

– Jeśli uczeń dokładnie zna tablice matematyczne i potrafi zastosować zawarte w nich wzory oraz logicznie pomyśli, to ma 30 procent punktów, czyli zdany egzamin z matematyki – dodała matematyczka.

Matura z matematyki. Jak przetrwać napięcie przed egzaminem?

Jak przetrwać napięcie przed maturą? To pytanie skierowaliśmy do nauczycielki matematyki z ponaddwudziestoletnim stażem – co radzi swoim uczniom tuż przed egzaminem?

Ważne – Najważniejsze, żeby uczniowie się nie denerwowali, tylko potraktowali maturę jak dużą klasówkę z matematyki – mówi nauczycielka. – Matura wcale nie jest trudniejsza niż duży sprawdzian, a czasami nawet łatwiejsza od innych klasówek. Dobrze jest spokojnie podejść do tego egzaminu – podkreśla matematyczka.

Jak zauważa, uczniowie często mówią, że na klasówkach nie ma idealnej ciszy i trudno się skoncentrować. Na maturze jednak na pewno będzie spokój. – Warto o tym pamiętać, bo to zapewne pomoże w lepszym skupieniu. Przeważnie jest też tak, że stres mija, jak maturzyści zaczną rozwiązywać zadania – uspokaja nauczycielka.

