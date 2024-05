Niezdany egzamin maturalny to poważne wyzwanie, ale maturzyści obawiają się również opcji unieważnienia egzaminu. Kiedy i w jakich wypadkach maturę można unieważnić? Czy istnieje możliwość odwołania? Kiedy matura jest unieważniana "z urzędu"?

3 kluczowe powody unieważnienia matury

Precyzyjne informacje na ten temat przekazuje Centralna Komisja Egzaminacyjna w aktualnych informatorach maturalnych. Pierwszą i najbardziej oczywistą sytuacją, w której egzamin dojrzałości może zostać unieważniony, jest niesamodzielne rozwiązywanie zadań z arkusza. Jeżeli członek komisji egzaminacyjnej zauważy i potwierdzi brak samodzielności w wykonywaniu zadań, korzystanie z niedozwolonych materiałów (ściągawki) lub technologii (telefon, smartwatch, odtwarzacz mp3) – ma podstawy do unieważnienia egzaminu. Wśród trzech, kluczowych powodów unieważnienia matury CKE wymienia:

niesamodzielność w rozwiązywaniu zadań,

wniesienie na salę egzaminacyjną niedozwolonych materiałów lub urządzeń ,

, zakłócanie przebiegu egzaminu w sposób "utrudniający pracę pozostałym zdającym".

Matura 2024: Kiedy następuje unieważnienie matury?

Jak przypomina CKE matura może być unieważniona:

w trakcie egzaminu (niesamodzielność pracy, niedozwolone materiały),

(niesamodzielność pracy, niedozwolone materiały), podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego,

po zakończeniu egzaminu.

Jeżeli osoba sprawdzająca arkusz maturalny stwierdzi niesamodzielność wykonania pracy (np. udostępnienie rozwiązań lub korzystanie z rozwiązań innej osoby, podobne sformułowania) – matura również zostanie unieważniona. Unieważnienie matury po egzaminie następuje m.in., gdy:

zdający zgłosi zastrzeżenie o naruszeniu przepisów przeprowadzania matury ustnej lub pisemnej , szczególnie w sytuacji gdy naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu,

, szczególnie w sytuacji gdy naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu, w trakcie matury zaistniały okoliczności (zakłócenia, naruszenia przepisów), które mogły wpłynąć na wynik egzaminu – w tym wypadku matura jest unieważniana "z urzędu",

odnotowano zniszczenie lub zaginięcie pracy maturalnej.

Czy unieważnienie z jednego przedmiotu wpływa na wynik matury?

Jeżeli unieważniono wynik egzaminu z przedmiotu obowiązkowego matura jest niezdana, a dodatkowo – maturzysta nie ma prawa do przystąpienia do sesji poprawkowej z danego przedmiotu. Podobnie wygląda sytuacja z obowiązkowym przedmiotem dodatkowym na poziomie rozszerzonym – nie ma możliwości poprawki w danym roku. W przypadku pozostałych przedmiotów dodatkowych, unieważnienie skutkuje wpisaniem na świadectwie dojrzałości wyniku

"0%".

Matura 2024: Czy od unieważnienia matury można się odwołać?

Sam fakt unieważnienia matury nie zawsze jest "ostateczny". Informacje o procedurze informowania o unieważnieniu matury – i możliwych metodach odwołania – znajdują się w "Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego" na stronie CKE. W informatorze rozpisano również możliwe tryby postępowania odwoławczego. O unieważnieniu matury informuje ucznia dyrektor szkoły, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub dyrektor CKE. Jeżeli uczeń nie zgadza się z decyzją o unieważnieniu (np. nie ma ku temu powodów, pracę wykonano samodzielnie), po otrzymaniu informacji od dyrektora szkoły może złożyć wniosek do dyrektora OKE o wgląd do dokumentacji, jak również złożyć wyjaśnienia. W przypadku rozstrzygnięcia na niekorzyść ucznia istnieje jeszcze opcja odwołania się do dyrektora CKE z prośbą o ostateczne rozstrzygnięcie. Uwaga: w niektórych sytuacjach nie ma możliwości przekazania uczniowi przez dyrekcję szkoły informacji o zamiarze unieważnienia matury przez OKE.