Czterodniowy tydzień nauki, odejście od tradycyjnych 45-minutowych lekcji czy też skupienie się na naukach ścisłych - to tylko niektóre z założeń rewolucyjnego programu edukacyjnego, który przetestują szkoły w Wodzisławiu Śląskim. Ma on pomóc uczniom w zdobyciu umiejętności przydatnych we współczesnym świecie i lepszym odnalezieniu się na rynku pracy.

Czterodniowy tydzień nauki, odejście od tradycyjnych 45-minutowych lekcji czy też skupienie się na naukach ścisłych - to tylko niektóre z założeń rewolucyjnego programu edukacyjnego, który przetestują szkoły w Wodzisławiu Śląskim. Ma on pomóc uczniom w zdobyciu umiejętności przydatnych we współczesnym świecie i lepszym odnalezieniu się na rynku pracy. Szkoły w Wodzisławiu Śląskim przetestują innowacyjny program edukacyjny, który zakłada przekształcenie tradycyjnego systemu nauczania. Jednym z jego głównych elementów będzie rezygnacja z dotychczasowych, standardowych 45-minutowych lekcji oraz wprowadzenie czterodniowego tygodnia nauki - donosi Portal Samorządowy. Zmiany, które mają wprowadzić rewolucję w edukacji, zostaną wdrożone w szkołach podstawowych w Wodzisławiu Śląskim. Planowana strategia edukacyjna będzie realizowana stopniowo, a jej pełne wdrożenie przewidziane jest do roku 2026 w trzynastu miejscowych podstawówkach. Projekt ma charakter długoterminowy, z możliwością modyfikacji w zależności od potrzeb czy też zmian w prawie. Przygotowania do rewolucji trwają już od 2022 roku. Jak będą wyglądały lekcje w Wodzisławiu Śląskim? Sposób organizacji pracy uczniów będzie daleki od tradycyjnego. Na czym będą polegały zmiany? Program zakłada m.in. odejście od 45-minutowych lekcji

skrócenie tygodnia nauki do czterech dni w tygodniu

położenie nacisku na nauki ścisłe

ograniczenie stosowania testów i kartkówek na rzecz indywidualnej pracy z uczniem. Projekt edukacyjny wpisuje się w szerszą strategię rozwoju oświaty Wodzisławia Śląskiego na lata 2022-2026. Jego głównym celem jest dostosowanie systemu edukacyjnego do potrzeb uczniów w erze technologii cyfrowych oraz Przemysłu 4.0. Tym samym system ma lepiej przygotowywać dzieci do wymagań współczesnego rynku pracy. Nauczyciele przepracowani już na starcie. W szkołach braki kadrowe i niewystarczająca infrastruktura Zobacz również Plan przewiduje również: zmniejszenie liczby uczniów w klasie

reorganizację przestrzeni lekcyjnych

aktualizację sprzętu

zmianę sposobu oceniania na opisowe. Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego, w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" podkreślił, że planowane jest ograniczenie tradycyjnych testów na rzecz bardziej indywidualnych metod oceniania, które będą obejmować pracę z uczniem oraz analizę zdobytej wiedzy. Cały projekt będzie realizowany etapami, aby zapewnić płynne przejście ku nowemu modelowi edukacyjnemu. Izolda Hukałowicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję