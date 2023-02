RPO podjął taką interwencję na podstawie skargi od jednego z szefów placówek oświatowych, wobec którego od 2019 r. toczy się postępowanie dyscyplinarne. Wątpliwości dotyczą poprawności stosowania m.in. przepisów rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz.U. poz. 741). Zdaniem RPO, mimo że w toku postępowania zaistniały obiektywne przyczyny przedłużenia sprawy (zawieszenie do czasu zakończenia postępowania karnego), to zawieszenie to trwa wyjątkowo długo. W rezultacie tego typu sytuacja wpływa negatywnie na życie prywatne i zawodowe dyrektora.