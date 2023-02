Reklama

Szef MEiN wraz z przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukaszem Schreiberem wziął udział w otwarciu nowego budynku dydaktycznego Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. W czasie uroczystości rektor uczelni prof. Marek Adamski poinformował, że w czwartek jej senat przyjął uchwałę w sprawie uruchomienia kierunków medycznych.

Reklama

"To nic dziwnego, że na Politechnice Bydgoskiej będzie medycyna i będą kształceni również lekarze. Takie rzeczy w Europie nie są żadnym przypadkiem. W Polsce też już nie, bo wniosek o uruchomienie kierunku lekarskiego – i to wniosek bardzo wysoko oceniony – do MEiN złożyła Politechnika Wrocławska. Politechnika Bydgoska będzie drugą w Polsce, która zajmie się kierunkami medycznymi" – podkreślił Czarnek.

Reklama

Minister zaznaczył, że nie ma w tym nic dziwnego, również dlatego, że dzisiaj postęp medycyny idzie równolegle z postępem technicznym, a kształcenie lekarzy równolegle z kształceniem kadry inżynieryjnej jest ze wszech miar potrzebne.

Z kolei minister Schreiber zwrócił uwagę, że projekt uruchomienia kierunków medycznych "nie jest przeciwko komuś, ale chodzi o nowe miejsce kształcenia kadr medycznych, bo brakuje nam lekarzy i pielęgniarek".

Rektor PBŚ zapowiedział, że szczegóły projektu "Medycyna na Politechnice Bydgoskiej" zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

W Bydgoszczy funkcjonuje Collegium Medicum, będące częścią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Collegium Medicum powstało 2004 r., gdy bydgoska Akademia Medyczna została włączona do UMK. Do CM UMK należą dwa szpitale uniwersyteckie w Bydgoszczy.

Nowy budynek dydaktyczny Politechniki Bydgoskiej ma 4,6 tys. mkw. powierzchni użytkowej. Są w nim wielofunkcyjna i multimedialna aula, 18 sal z 260 stanowiskami komputerowymi, centralny dziekanat dla wszystkich studentów uczelni i strefy coworkingowe. Inwestycja kosztowała 49 mln zł, w tym 35 mln zł to środki z budżetu MEiN, 9 mln zł – z budżetu województwa. Budowa trwała dwa lata.

Na terenie kampusu uczelni trwa budowa Akademickiego Centrum Sportu. Ma ono zostać otwarte w czerwcu. Niedawno podpisano umowę na realizację drugiego etapu inwestycji. Powstanie wówczas kompleks obiektów sportowych na otwartej przestrzeni.

Politechnika Bydgoska powstała 1 września 2021 r. w wyniku przekształcenia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

"Rozwój Politechniki Bydgoskiej od początku jej istnienia jest imponujący zarówno na gruncie naukowym, jak i na gruncie inwestycyjnym, infrastrukturalnym. W nowym budynku centralnym miejscem jest ultranowoczesna i zupełnie unikatowa aula. Jest też centralny dziekanat. Coś takiego jest w niewielu miejscach, ale na taką skalę i tak pomyślanego nie ma chyba nigdzie. Cieszę się, że ze środków MEiN na blisko 50 mln zł aż ponad 35 mln zł zostało przekazanych. Ostatnie 6 mln zł pod koniec ubiegłego roku – wiadomo – inwestycje w dobie wojny na Ukrainie nie są rzeczą łatwą" – mówił Czarnek.

W czasie uroczystości minister Czarnek przekazał uczelni symboliczny czek na 15 mln zł na dokończenie Akademickiego Centrum Sportu w związku ze wzrostem cen, a także taki czek na 8 mln zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników. (PAP)

Autor: Jerzy Rausz

rau/ joz/