Czy wejście w życie ustawy Lex Czarnek 2.0 bardzo utrudni funkcjonowanie pani placówki?

Tak, bardzo. Większość dyrektorów będzie rezygnowała z tego, aby zapraszać do szkół organizacje pozarządowe ze względu na to, że będzie to długo trwało i będzie opatrzone klauzulą dodatkowego stresu. U nas w szkole realizujemy program Równi(k), który ma na celu kształcenie postawy szacunku do drugiego człowieka, niezależnie od tego, kim jest, w jakim miejscu pojawił się na świecie i jaką religię wyznaje. Będziemy organizować tydzień praw człowieka i z tego powodu mamy wiele spotkań z osobami z zewnątrz, m.in. zapraszamy sportowców paraolimpijskich z Polski i Ukrainy.

A pogadanka z prawnikiem o konstytucji też będzie?

W tym roku nie. W styczniu mamy jednak zaproszenie do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Czy wyjście uczniów do organizacji pozarządowych też będzie musiała pani uzgadniać z kuratorem?

To jest bardzo zagadkowe. Wydaje mi się, że jednak tak. Początkowo mieliśmy nadzieje, że ten mechanizm pozwoli nam ominąć restrykcyjne przepisy dotyczące uzyskiwania zgody kuratora na takie spotkania. Niestety po głębszej analizie doszliśmy do wniosku, że także o to musimy pytać.

Może to mało pocieszające, ale w Warszawie nie macie na stanowisku kuratora Barbary Nowak…

Na całe szczęście nie. Jednak przy realizacji obecnego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi po wejściu wspomnianych przepisów moglibyśmy mieć problemy z uzyskaniem zgodny na wszystkie przedsięwzięcia w kuratorium.