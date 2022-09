W projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok wydatki na szkolnictwo wyższe i naukę wynoszą 23,7 mld zł, w 2022 r. było to 27,9 mld zł; oznacza to zmniejszenie finansowania o 15,1 proc. – wylicza Ministerstwo Edukacji i Nauki. – Spadek wynika wyłącznie z przeniesienia nadzoru nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju do ministra funduszy i polityki regionalnej oraz przeniesienia dominującej części środków na realizację zadań tej agencji z budżetu na naukę i szkolnictwo wyższe do budżetu rozwoju regionalnego – wyjaśnia Justyna Sadlak z MEiN.