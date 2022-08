Przypomnijmy - w ubiegłym roku zespół miał przedstawić kompleksowy projekt zmian w Karcie nauczyciela. Został on nawet przygotowany, ale ostatecznie poparcie dla niego wycofali zarówno związkowcy, jak i samorządowcy. Nowelizacja pod koniec grudnia wylądowała w kosztu. Mimo to część zmian dotyczących zatrudnienia nauczycieli udało się przemycić w innych projektach. W ustawie z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1730) ustanowiono, że raz w tygodniu nauczyciele mają przeznaczyć jedną godzinę na spotkania z rodzicami i uczniami. Kolejna zmiana to likwidacja czterech stopni awansu. W efekcie już po wakacjach stażystę i mianowanego zastąpi nauczyciel przygotowujący się do zawodu, a kolejnym stopniem ma być dopiero mianowany i dyplomowany. Inna modyfikacja, która zacznie obowiązywać od września, polega na przywróceniu oceniania nauczycieli według kryteriów ustalanych przez ministra edukacji. Ta ostatnia zmiana jeszcze w kwietniu 2019 r. była głównym zapalnikiem kilkutygodniowego strajku nauczycieli. Wtedy doszło do uchylenia tych rozwiązań, teraz udało się je uchwalić.