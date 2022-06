Grzegorz Pochopień z Centrum Doradztwa i Szkoleń OMNIA, były dyrektor departamentu współpracy samorządowej MEN, wyjaśnia, że jeśli liczba dzieci w ostatnich dwóch latach się zmniejszyła, to teoretycznie można ograniczyć liczbę etatów specjalistów. – Może też być taka sytuacja, że na terenie gminy w jednej szkole jest za dużo etatów psychologów, więc zmniejsza się ich liczbę, np. z dwóch do jednego, a w innej zwiększa o jeden, bo jest taka potrzeba. Wtedy wszystko jest w najlepszym porządku. Z nowej ustawy wynika, że w placówkach należących do organu prowadzącego nie może się pogorszyć pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Nie oznacza to jednak, że nie można dokonywać przesunięć w ramach zarządzanych placówek – tłumaczy. ©℗