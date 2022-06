Cześć, na 100% spotkałeś kiedyś nierówność prawa między uczniem a nauczycielem. Chciałem wyrazić swój punkt widzenia, jakiś czas temu w mojej klasie wydarzyła się następująca sytuacja: kolega z klasy chciał iść do toalety po WF. W szkole są przerwy po pięć minut i po prostu nie mamy czasu na nic, on zapytał nauczycielki, czy może wyjść, ale zamiast go wypuścić, kłóciła się z nim przez 10 minut i w końcu nie pozwoliła mu wyjść.

Ale to, co wydarzyło się w tej dyskusji, dotknęło mnie, delikatnie mówiąc, kolega z klasy mówi: „Mam prawo chodzić do toalety podczas lekcji"; na co w odpowiedzi nauczyciel powiedział mu: „Nie, nie masz żadnych praw, po prostu usiądź i posłuchaj w klasie" - i właśnie w tym momencie chcę wyrazić się o równości nauczyciela i ucznia. Wierzę, że każda osoba powinna szanować opinie innych ludzi, a nie tylko myśleć „Och, jak mogę sprawić tak, żeby tylko mi było wygodnie". Nie, to wcale nie jest poprawne, ponieważ uważam, że należy osiągnąć ogólny kompromis. Rozumiem, że uczniowie również mają swoje obowiązki, które muszą wypełniać w szkole, ale nauczyciele powinni także szanować opinie uczniów. Chcę podać kilka przykładów, ponieważ mogą wystąpić nieporozumienia/konflikty między uczniem a nauczycielem. 1) Brak jedności w żądaniach nauczycieli Bardzo często dochodzi do konfliktów z powodu braku jedności w wymaganiach nauczycieli. Myślę, że nauczyciel powinien wysłuchać każdego ucznia/uczennicę i jego/jej opinii. Nauczyciel czasami bardzo wymaga od uczniów, z czym wielu uczniów się zgodzi. Jeśli większość klasy prosi, aby zrobić inaczej, to trzeba się przyzwyczaić i wysłuchać, co uczniowie proponują i jaka będzie ich opinia na temat tego wymogu/prośby. 2) Niedopełnienie wymagań nauczyciela/ucznia Bardzo często uczeń pyta o swoje wymagania, ale jednocześnie nie spełnia wymagań, które przeznaczone dla niego. To samo można powiedzieć o nauczycielach. I bardzo źle, gdy ludzie nie chcą reagować na propozycje innych ludzi. 3) Osobiste cechy nauczyciela lub ucznia (drażliwość, chamstwo). Każdy ma swoje wady lub po prostu ma tę cechę charakteru, którą większość ludzi nie lubi. Przede wszystkim, drażliwość - jest to cecha, której wielu nie lubi, zwłaszcza gdy ktoś bliski nie może się powstrzymać i wykazuje nerwowość. W szkole , kiedy nauczyciel demonstruje irytację, zaczyna krzyczeć i zamyka wszystkich uczniów, ale wszyscy rozumiemy, że problem nie dotyczy tylko nauczyciela, ale także uczniów, którzy mogą go doprowadzić. I ostatnia rzecz, to chamstwo, wszyscy wiemy, że wielu nauczycieli jest niegrzecznych wobec uczniów i po prostu nie wie, jak się powstrzymać. Zamiast cicho o coś zapytać, niegrzecznie i głośno naciskają na ucznia pytaniami. I powtarzam, wszędzie i zawsze trzeba uczyć się powstrzymywać swoje emocje. Impulsywne zachowanie jest również przydatne w niektórych sytuacjach, ale czasami trzeba zdjąć kapelusz i zachować spokój. Rysunki wykonali: Marceli Lasota 6 lat, Maurycy Lasota, 4 lata, Maja Kaczmarska, 9 lat, Piotr Krukowski, 10 lat, Albert Lewicki, 12 lat Semen Kulava