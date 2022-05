– Przedłużenie przewodów doktorskich do końca 2023 r. to był jeden z naszych głównych postulatów. Dlatego cieszymy się, że Ministerstwo Edukacji i Nauki zgodziło się na tę zmianę. Niemniej jednak docierają do nas sygnały o wielu innych problemach, w których również kierujemy do resortu postulaty o zmianę przepisów – mówi Wojciech Kiełbasiński, rzecznik praw doktoranta.