Szczególne zastrzeżenia biura legislacyjnego budzą uprawnienia, jakie ustawa przyzna SGMK. Wskazuje, że uczelnia ta do końca sierpnia 2027 r. będzie mogła nadawać stopnie naukowe, mimo braku obiektywnych przesłanek i niespełnienia warunków, o których mowa w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. poz. 574 ze zm.). Wynika z nich, że uczelnia dopiero po kilkuletniej działalności podlega ewaluacji i po otrzymaniu dobrej oceny (co najmniej B+), może nadawać stopnie naukowe. – Będzie to zatem pierwsza szkoła wyższa w Polsce, która może nadawać stopnie naukowe, bez oceny jej osiągnięć, a nawet więcej: mimo braku jakichkolwiek osiągnięć naukowych, ponieważ nauczyciele (w skromnej liczbie) będą zatrudniani dopiero po wejściu w życie przepisów ustawy – podkreśla ekspert. Wskazuje przy tym, że przepis przejściowy przewiduje, iż senat tej uczelni zacznie funkcjonować dopiero po 1 czerwca 2023 r., a do tego czasu jego zadania ma wykonywać rektor, zatem przez krótki okres ten ostatni będzie mógł nadawać stopnie naukowe, prawdopodobnie jako jedyny rektor w Polsce.