Już ponad 140 tys. dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy zostało przyjętych do polskich szkół. A z każdym dniem pojawiają się nowe, przez co dyrektorzy kolejnych placówek sygnalizują brak miejsc i odmawiają przyjęć. - Do istniejących klas przyjąłem 25 dzieci z Ukrainy. Tym samym wypełniłem wszystkie wolne miejsca, tak by nie przekraczać limitu określonego przepisami - mówi DGP Krzysztof Durnaś, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Łodzi. Podobnie jest w SP nr 9 we Wrocławiu, która przyjęła 30 Ukraińców i dziś liczy 544 uczniów . Od kolejnych chętnych placówka przyjmuje już tylko dokumenty i kontaktuje się z organem prowadzącym, który szuka wolnych miejsc. Podobnie postępuje wiele innych szkół w największych miastach. - Mam 23 oddziały, do których doszło ok. 20 nowych uczniów. W sumie mam ich 760. Nie jestem w stanie przyjąć więcej, bo musiałbym otworzyć nową klasę. A na to brakuje miejsca. Już dziś zajęcia odbywają się w pokoju nauczycielskim czy bibliotece - tłumaczy Marcin Konrad Jaroszewski, dyrektor jednego z warszawskich liceów. Przepełnione zaczynają być też placówki w niektórych mniejszych miejscowościach. Także te niepubliczne; przykładem jest Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Ciechanowie, która mając 190 uczniów, przyjęła 29 z Ukrainy.