ZUS uznał, że nie. Przypomniał, że obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, co do zasady, osoby fizyczne, które na terenie naszego kraju wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.