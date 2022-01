Dane o liczbie zaszczepionych studentów i pracowników naukowych

Jak wynika z danych MEiN na wszystkich uczelniach w Polsce poziom zaszczepienia pracowników wynosi co najmniej 60 proc. Dokładnie taki poziom osiągnięto w Wyższej Szkole Informatyki i Zdrowia. Niewiele więcej zaszczepionych (60,50 proc.) pracowników jest w Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - Akademia Nauk Stosowanych. Kolejne miejsca zajmują: Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli i Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Z drugiej strony na 16 uczelniach wyższych przeciwko COVID-19 zaszczepili się wszyscy pracownicy. Są to:

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu

Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna z siedzibą w Chorzowie w likwidacji

Uczelnia ASBIRO

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu

Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie w likwidacji z siedzibą w Warszawie

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie w likwidacji

Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku

Wyższa Szkoła Teologiczno–Społeczna w Warszawie

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie

W sumie na 150 uczelniach wyższych w Polsce zaszczepionych jest ponad 90 proc. pracowników naukowych.

Biorąc pod uwagę studentów, na 18 uczelniach wyższych w Polsce zaszczepionych jest mniej niż połowa z nich. Są to:

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - Akademia Nauk Stosowanych

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Tarnowie

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie

Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Uczelnia ASBIRO

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Najwięcej zaszczepionych studentów uczy się przeważnie na uczelniach medycznych. Powyżej 90 proc. zaszczepionych studentów ma:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Gdański Uniwersytet Medyczny

Jak mówi Aleksander Temkin, przewodniczący Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej według obliczeń naukowców irlandzkich 50 procent zgonów covidowych było skutkiem zarażenia do którego doszło w 400 budynkach. - Innymi słowy: gdyby w Irlandii zabezpieczyć 400 budynków zgonów byłoby o połowę mniej. A jak w Polsce? Szkoła i uniwersytety odgrywają ważna rolę w transmisji wirusa. "Dzielni" studenci ignorują procedury. Rektorzy patrzą na ministra i boją się podpaść, wykazać inicjatywę i odpowiedzialność. A powinno być inaczej. Uniwersytety powinny narzucać normy bezpiecznej pracy innym instytucjom - urzędom i firmom prywatnym - komentuje Temkin.

Jego zdaniem, aby zmniejszyć szansę zakażenia potrzebny jest nacisk na dobrej jakości maski oraz wymianę powietrza w salach. Tymczasem uczelnie umywają ręce. Dlaczego? - Po pierwsze wydają się wierzyć, że wszystko załatwi proces szczepień. Szczepienia czesciowo ograniczają transmisję, zdecydowanie zmniejszaja zagrożenie hospitalizacji i śmierci. Jednak średni poziom wyszczepienia studentów jest niezadowalający, nie wolno zaś zapominać o problemie long covid, czyli komplikacji zdrowotnych po covidzie. Są to komplikacje występujące u dziesiątek tysięcy osób łagodnie przechodzących covid. Są to problemy z nerkami, z sercem, z funkcjonowaniem mózgu. Setki tysięcy osób młodych lub w średnim wieku miesiącami mierzy się z brakiem sił, mgłą mózgową, nie mówiąc już o zwykłych zawałach u trzydziestolatków którzy wcześniej łagodnie, wydawałoby się, przeszli covid. To jest i będzie kolejna katastrofa gospodarczą i społeczna, która teraz sobie szykujemy - mówi Temkin.

Aby odwrócić tę sytuację, przewodniczący KKHP postuluje o rozdawanie masek dobrej jakości i pilnowanie ich noszenia. - Konieczne jest pójście w ślady Francji, Izraela, Włoch, wielu stanów USA etc i zainwestowanie w infrastrukturę pozwalająca na kontrolę jakości powietrza. Bo Covid rozchodzi się w formie chmury, aerozolu. Czujniki co2, filtry powietrza, wentylacja - to wszystko kosztowne inwestycje - mówi. I dodaje: "Od połowy sierpnia toczymy rozmowy z ministerstwem edukacji na temat potrzeby dostosowania infrastruktury szkół i uczelni. Rozmawialiśmy z dwoma wiceministrami i członkami gabinetu ministra. Obiecywali nam pomoc posłowie PiS w tej sprawie. Tempo tych rozmów jest skandalem. Gdyby Przemysław Czarnek poważnie potraktował problem, moglibyśmy być dziś w innym miejscu przed nadejściem Omikrona".

- Jeżeli w Polsce mamy się kiedyś pozbierać, wyjść z tej społecznej katastrofy, to uczelnie powinny dać przykład jak nie pogardzać życiem swoich pracowników i użytkowników - podsumowuje.