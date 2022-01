Zdaniem części ekspertów nauka zdalna powinna jeszcze potrwać co najmniej do końca ferii. Takie apele, m.in. ze strony samorządowców i dyrektorów, pojawiały się w ostatnich dniach, jednak rząd ich nie posłuchał, nie zdecydował się też w tym roku na ujednolicenie terminu ferii we wszystkich województwach (jak było zeszłej zimy). W efekcie ostatni termin przypadnie dopiero pod koniec lutego, ale nawet ci uczniowie , którym do zimowej przerwy zostało pięć dni, musieli wrócić do nauki stacjonarnej.