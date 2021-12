– Do wczoraj do godz. 10 dyrektorzy szkół mieli odesłać do kuratoriów ankiety dotyczące aktualnych problemów prowadzenia placówek w pandemii. Największym wyzwaniem było zorganizowanie nauki, gdy co chwila mieliśmy nowe przypadki zakażeń – dodaje Monika Biskup, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach. Zakażenia, co podkreśla, w jej szkole dotyczyły zwłaszcza uczniów. – Mam zaszczepione 90 proc. kadry. I tylko sześciu nauczycieli stoi na stanowisku „nie, bo nie”. Co innego uczniowie, mam klasy, gdzie dwie trzecie jest niezaszczepionych. Podobnie, jeśli chodzi o pracowników technicznych. Tu zaszczepienie sięga góra 20 proc. – ocenia. Dlatego, przekonuje, obowiązek szczepień powinien objąć też tych ostatnich.