Część środowiska akademickiego uważa, że wprowadzanie opcji przekształcenia w akademie nauk stosowanych to robienie niepotrzebnego fermentu, chaosu w nazewnictwie – do tej pory bowiem nazwy takie jak uniwersytet, politechnika czy akademia były zarezerwowane dla szkół spełniających najwyższe standardy naukowe. Ale część zamierza skorzystać z możliwości, które daje nowelizacja. Z sondy DGP wynika, że wiele szkół rozważa zmianę miana.

– Finalna decyzja o ewentualnej zmianie nazwy zostanie podjęta do końca listopada. Obecnie trwa proces konsultacji wewnętrznych oraz analizowane są jej ewentualne skutki. W październiku konsultacje prowadzone będą ze środowiskiem studentów i interesariuszy zewnętrznych – mówi z kolei Sylwia Zalewska z Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.

Część uczelni nie ukrywa, że jednym z argumentów za zmianą nazwy jest wizerunek. – W przypadku spełniania wszystkich warunków, o których mowa w zmienionej ustawie, planujemy przekształcenie w akademię nauk stosowanych do końca bieżącej kadencji, tj. do 2024 r. Powodem takich zamierzeń jest m.in. kwestia prestiżu uczelni, a także, co jest nierozłączne, w jeszcze większym stopniu potwierdzenie jakości kształcenia – przyznaje Andrzej Szwarczyński, kanclerz PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie.

Niektóre placówki planują skorzystać z innej furtki, którą daje nowelizacja. Jeżeli spełnią warunki, takie same jak dla posługiwania się nazwą „akademia nauk stosowanych”, będą miały prawo prowadzić studia nauczycielskie. Do tej pory część uczelni zawodowych stała przed widmem zamknięcia takich kierunków z uwagi na niespełnianie ustawowych kryteriów. Bowiem zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, aby mniejsza szkoła wyższa bez dorobku naukowego mogła kształcić przyszłych nauczycieli, musiała np. zawrzeć porozumienie z inną placówką, która posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek nauczycielski. Wiele placówek nie mogło znaleźć takich partnerów, choćby z uwagi na to, że uniwersytety mogły zawrzeć takie porozumienie tylko z jedną uczelnią zawodową.