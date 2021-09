– Taki zapis jest krzywdzący. W założeniu stypendia mają wspierać i promować najzdolniejszych, najaktywniejszych i najpilniejszych. Obowiązujące przepisy mogą działać demotywująco na studentów, zniechęcać do poszerzania wiedzy i umiejętności. W mojej ocenie ograniczenie to nie znajduje żadnego obiektywnego i racjonalnego uzasadnienia. Prawo do uzyskiwania tego świadczenia nie powinno być uzależnione tylko od uzyskania tytułu zawodowego magistra – wskazuje Kazimierz Moskal z PiS. Dlatego zwrócił się do ministra edukacji i nauki o podjęcie działań mających na celu sprawiedliwe traktowanie studentów w odniesieniu do stypendiów naukowych.