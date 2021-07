– Możliwe jest także zaproszenie przez egzaminatora dodatkowych osób wspierających kontrolę samodzielnej pracy studentów podczas egzaminu. Mogą mieć one dostęp do obrazu z kamer studentów. Podczas egzaminu pisemnego w formie zdalnej prowadzący może też użyć aplikacji Testportal, która monitoruje udzielane przez studenta odpowiedzi, ukazując jego aktywność m.in. w zakresie otwierania innych kart w przeglądarce podczas pisania egzaminu oraz czas, w jakim udziela odpowiedzi na poszczególne pytania. Korzystanie z tego rodzaju narzędzia pozwala egzaminatorowi ocenić rzetelność udzielanych odpowiedzi – tłumaczy Aneta Adamska.

Na innych uczelniach jest podobnie. Gdyby zdawalność poszybowała w górę, oznaczałoby to mniejsze wpływy do budżetu uczelni. Co prawda za poprawki nie można pobierać opłat – to niezgodne z prawem, ale za powtarzanie zajęć (z uwagi na niezadowalające wyniki w nauce) już tak. Tylko na UW wpływy z tego tytułu w 2020 r. wyniosły 5,7 mln zł. ©℗