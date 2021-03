Do końca lutego samorządy miały czas na to, aby przekazać kuratorom oświaty wnioski o opinie dotyczące planów przekształcenia lub likwidacji zarządzanych przez siebie placówek. Negatywne stanowisko oznacza dla gmin lub powiatów praktycznie koniec takich planów. Mogą co prawda odwoływać się do ministra edukacji i nauki, a docelowo skierować sprawę do sądu administracyjnego, ale nawet jeśli samorząd wygra taką batalię, to i tak całą procedurę musi powtórzyć w kolejnym roku. Nadzieją na złagodzenie prawa jest wniosek do Trybunału Konstytucyjnego (zarejestrowany pod sygnaturą K15/20).