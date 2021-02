Te ułatwienia jednak okazały się niewystarczające i nie odwróciły spadkowego trendu. Rząd zastanawia się, jak to zmienić. Tym razem rozważa np. wprowadzenie zmian w zasadach poręczeń kredytów. Obecnie, aby uzyskać pożyczkę, student musi wskazać poręczyciela, który w razie konieczności spłaci zaciągnięte przez niego zobowiązania. Najczęściej są nimi rodzice lub dalsza rodzina . Poręczeń udziela też Bank Gospodarstwa Krajowego. Jednak z tego rozwiązania mogą skorzystać tylko niektórzy, np. osoby pozbawione opieki rodzicielskiej. O takie poręczenie mogą wnioskować również ci, których dochód nie przekracza 1,5 tys. zł na osobę w rodzinie – wówczas przysługuje im 100 proc. zabezpieczania spłat kredytu przez BGK, natomiast, jeżeli wynosi on do 2 tys. zł, można liczyć na poręczenie 90 proc. Już obecnie z poręczeń BGK korzysta ok. 70 proc. studentów sięgających po kredyty. Dlatego rząd zastanawia się, czy rozszerzyć tę możliwość na wszystkich studentów lub podwyższyć progi do tego uprawniające.

– Zdecydowanie ten próg powinien zostać podwyższony. Można by także wrócić do zasady, że osoby, które go nie przekraczają, mają pierwszeństwo przy uzyskaniu pożyczki na preferencyjnych warunkach. Spełnienie tego kryterium nie byłoby jednak warunkiem koniecznym – mówi Jacek Pakuła.

W efekcie kredytami nie są zainteresowani ani studenci, ani banki. Udzielają go jedynie cztery podmioty. – Studenci wolą pracować w trakcie kształcenia (tak deklaruje ok. 70 proc. z nich) i na bieżąco opłacać swoje wydatki niż się zadłużać. Kredyt nie jest też atrakcyjnym produktem dla banków, stąd trudno się dziwić, że większość z nich przestała go oferować – dodaje Kędzierski. I proponuje całkowitą zmianę podejścia do tematu – na wzór rozwiązań funkcjonujących choćby w Wielkiej Brytanii czy też na Węgrzech. Jak wyjaśnia, tam student może otrzymać pieniądze nie tylko na opłacenie czesnego, ale też np. na zakwaterowanie, wyżywienie i utrzymanie podczas nauki. Studia są dla niego całkowicie bezpłatne, zaczyna spłacać zobowiązania dopiero po ich ukończeniu, ale tylko w sytuacji, gdy znajdzie pracę gwarantującą mu wystarczająco wysoki dochód. Wówczas w ramach tzw. podatku absolwenckiego spłaca je w wysokości określonego procentu swoich dochodów. – Istnieją dwa warianty takiego instrumentu: spłata w podatkach tylko równowartości zobowiązania albo – i to w mojej opinii ze względu na zasadę sprawiedliwości społecznej lepszy model – taki podatek płaci się do końca kariery zawodowej. Co jednak najważniejsze, w przypadku nieosiągnięcia wystarczających dochodów w okresie całego zawodowego życia zobowiązanie takie jest umarzane, a odpowiedzialność za jego spłatę przechodzi na budżet państwa – wyjaśnia Kędzierski.