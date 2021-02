Jeszcze na początku roku gros podstawówek sygnalizowało, że będzie starało się, by uczniowie mogli uczestniczyć w wolontariacie. – Ale na półrocznym zebraniu okazało się, że pandemia zwyciężyła i szkoła nie ma nic do zaoferowania, rodzice i uczniowie powinni na własną rękę szukać. Ale zostało niewiele czasu, a przez koronawirusa możliwości są ograniczone – opowiada ojciec ucznia stołecznej podstawówki.

– Nie ma dnia, by nie dzwonili do nas rodzice czy sami młodzi ludzie z pytaniem, czy jest możliwość zaangażowania się w wolontariat. Za każdym razem odmawiamy – słyszymy w Stowarzyszeniu Zamojskie Centrum Wolontariatu. Przed pandemią praca pro bono uczniów szła pełną parą. – Teraz brakuje nam ich pomocy, ale nie mamy wyjścia. Szkoła działa zdalnie, a my nie możemy brać odpowiedzialności za niepełnoletnie osoby. Wcześniej chętnych dzieliliśmy na kilkunastoosobowe grupy, które trafiały pod kuratelę nauczyciela lub innego dorosłego. Dzisiaj obostrzenia nie pozwalają na pracę w takich zespołach, a na mniej liczne składy brakuje opiekunów.

Inaczej jest w Centrum Wolontariatu w Kraśniku. – W ostatnich tygodniach nie mieliśmy żadnego zgłoszenia, szkolni koordynatorzy wolontariatu też się nie odzywali – słyszymy. Dlaczego? Pandemiczne restrykcje to jedno, drugie to wysokie wymagania wobec chętnych. – W ostatnich latach doszło do wypaczenia idei wolontariatu. Rodzice domagali się, żebyśmy tylko wystawiali zaświadczenia. Teraz jesteśmy gotowi przyjąć tylko tych, którzy naprawdę chcą pomagać, a nie kombinują, by zdobyć punkty na świadectwie.