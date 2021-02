Oświatowa Solidarność tłumaczy, że tylko ten związek w 2019 r. podpisał ze stroną rządową porozumienie i nie przystąpił do strajku. – Oczywiście jeśli w połowie lutego resort edukacji przekaże nam do konsultacji projekt nowelizacji ustawy, a nie jej założenia, to również będzie to budziło nasz sprzeciw, bo chcemy mieć wpływ na kształt tych przepisów – przekonuje Ryszard Proksa.