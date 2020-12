Jak mówi dyrektor jednej ze szkół podstawowych w Krakowie, to też efekt niewielkiego zainteresowania ze strony rodziców. – Przez wiele tygodni placówki były zamknięte. Teraz nagle mają się otworzyć, a do tego przyjąć dzieci z różnych rejonów miasta. Uważam, że ryzyko jest zbyt duże. Nie chcemy być pociągnięci do odpowiedzialności w razie zakażenia – dodaje kierownik innej podstawówki. Do tego w większości województw ferie zostaną zorganizowane wcześniej, niż zakładanowe wrześniu. To daje mniej czasu na przygotowania, co nie pozostaje bez wpływu na motywację szkół. – W pierwszym tygodniu realizacja zajęć w formie półkolonii jest przewidywana w 18 szkołach. W drugim tygodniu mają się odbywać wirtualne zabawy i turnieje w trybie online – informuje Włodzimierz Tutaj z ratusza w Częstochowie.