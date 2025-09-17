Ministerstwo Zdrowia ogłosiło w tym tygodniu, że na liście leków refundowanych, która wejdzie w życie 1 października, znajdzie się druga szczepionka przeciwko wirusowi dróg oddechowych RSV. Dla pacjentów po 60. roku życia preparat Arexvy będzie dostępny ze zniżką, a po 65 roku życia będzie można zaszczepić się bezpłatnie.

Pacjenci po sześćdziesiątce mają prawo do refundowanych lub bezpłatnych szczepień przeciwko kilku chorobom.

Od 1 kwietnia 2025 r. na tej liście znajduje się szczepionka przeciw RSV Abrysvo. Osoby w wieku 60-64 lat mogą skorzystać ze szczepionki z 50-procentową odpłatnością, a po 65. roku życia – za darmo (podobnie jak kobiety w ciąży).

Bezpłatnie mogą się też zaszczepić przeciwko pneumokokom (szczepionka Prevenar 13) osoby po 65. roku życia ze zwiększonym lub umiarkowanym do wysokiego ryzykiem choroby pneumokokowej, tj. z przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą wątroby, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą, implantem ślimakowym, wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego, wrodzoną lub nabytą asplenią, niedokrwistością sierpowatą i innymi hemoglobinopatiami, przewlekłą niewydolnością nerek, wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności, uogólnioną chorobą nowotworową, zakażeniem wirusem HIV, chorobą Hodgkina, jatrogenną immunosupresją, białaczką, szpiczakiem mnogim, przeszczepem narządu litego.

Pełnopłatne szczepienie kosztuje ok. 280 zł.

W 100 proc. refundowane są też szczepienia przeciw półpaścowi (szczepionka Shingrix) dla osób po 65. roku życia.

Z 50-procentową zniżką (375,58 zł) szczepionka dostępna jest dla osób w wieku 18 lat i starszych o zwiększonym ryzyku zachorowania na półpasiec, tj. z przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą, przewlekłą niewydolnością nerek, wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności, uogólnioną chorobą nowotworową, zakażeniem wirusem HIV, chorobą Hodgkina, jatrogenną immunosupresją, białaczką, szpiczakiem mnogim, przeszczepem narządu litego, reumatoidalnym zapaleniem stawów, łuszczycą, łuszczycowym zapaleniem stawów, nieswoistym zapaleniem jelit, zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, stwardnieniem rozsianym, toczniem układowym.

Refundowane są też szczepienia przeciwko grypie. W przypadku osób 65 plus dostępne są dwie darmowe szczepionki (Vaxigrip Tetra i Influvac Tetra). Dorośli poniżej tego wieku mogą zaszczepić się z 50-procentową odpłatnością (szczepionki Efluelda Tetra, Vaxigrip Tetra i Influvac Tetra).

Bezpłatne dla wszystkich są też szczepienia przeciwko COVID-19, które mają rozpocząć się w tym sezonie 22 września.

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że to lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia recepty decyduje o poziomie odpłatności za szczepienie.

Szczepionki są wydawane z apteki na podstawie recepty (od lekarza lub farmaceuty).

Szczepienia dorosłych można wykonać w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej albo w aptekach (obecnie jest 11 szczepień dostępnych w aptekach; umowy na to świadczenie ma z NFZ ok. 1,6 tys. aptek – mapa na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/zaszczep-sie-w-aptece). (PAP)

akar/ joz/