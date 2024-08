Pacjent dostanie SMS z powiadomieniem o terminie wizyty u kardiologa, pobrania materiału do badania cytologii ginekologicznej i mammografii, jeśli odbędą się w placówce, która bierze udział w pilotażu centralnej rejestracji elektronicznej.

Takie rozwiązanie przewiduje rozporządzenie ws. programu pilotażowego dotyczącego centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które weszło w życie 24 sierpnia (Dz.U. z 2024 poz. 2135). Rozwiązanie dostępne będzie jednak dopiero za jakiś czas. Od jutra zainteresowane placówki – szpitale i przychodnie – mogą składać wnioski do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przystąpienie do pilotażu. Warunkiem jest posiadanie umowy z NFZ na realizację badań mammograficznych lub cytologicznych w ramach profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy oraz wizyt w poradni kardiologicznej.

Fundusz chce maksymalnie uprościć nabór do pilotażu – wnioski można wypełnić w aplikacji elektronicznej, a po ich sprawdzeniu dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ ma niezwłocznie podpisać umowę na realizację pilotażu. Otwarty nabór potrwa do 30 czerwca 2025 r.

Wejście do pilotażu jest całkowicie dobrowolne, wiąże się natomiast z zachętami finansowymi. Pierwszy bonus placówka otrzyma za przeniesienie danych o terminach wizyt do Platformy P1 (platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia) z wykorzystaniem własnego oprogramowania i udostępnienie harmonogramu wizyt w centralnej e-rejestracji. Kolejne bonusy będą przyznawane za każde świadczenie zrealizowane w ramach pilotażu i odnotowane w platformie P1. Rozliczenie środków będzie się odbywało na podstawie danych, które Centrum e-Zdrowia przekaże do NFZ.

Centralna e-rejestracja to przede wszystkim wygoda dla pacjentów, którym o terminie wizyty czy badania placówka przypomni SMS-em. Dzięki temu trudniej będzie o niej zapomnieć i łatwiej odwołać w razie niemożności skorzystania z wizyty. Rozwiązanie, od lat z powodzeniem stosowane przez sieci placówek prywatnych, pomoże też zmniejszyć kolejki do specjalistów i na badania i uniknąć pustych przebiegów.

NFZ, który monitoruje nieodwołane wizyty oraz rezygnacje z nich w ramach 40 świadczeń, w 2023 r. odnotował prawie 1,3 mln takich przypadków. Najwięcej, ponad 420 tys., dotyczyło nieodwołanych wizyt w ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 280 tys. z kardiologii, której dotyczy pilotaż, ponad 180 tys. z fizjoterapii ambulatoryjnej. W porównaniu z 2022 r. liczba nieodwołanych wizyt spadła o 100 tys., jednak skala zjawiska wciąż jest wysoka. Centralna e-rejestracja ma pomóc rozwiązać problem. ©℗