Rośnie liczba zachorowań na COVID-19. Główny Inspektor Sanitarny zaleca, by nosić maseczki oraz szczepić się. Jak wynika z informacji przekazanych przez wiceministra zdrowia Marka Kosa jest na to czas do 31 sierpnia. Po tym terminie do czasu wydania nowych zaleceń szczepienia nie będą wykonywane.

Zachorowania na Covid-19 w Polsce i Europie

Jak informuje GIS liczba zakażeń Covid-19 rośnie w całej Europie. "Tempo narastania aktualnej fali zachorowań różni się w zależności od kraju, jednak generalnie obecna fala rozpoczęła się około 4-6 tygodni wcześniej niż w 2023 r." - czytamy w komunikacie. Dynamika zachorowań w Polsce jest porównywalna do ubiegłego roku. Wyraźny wzrost liczby zakażeń zaobserwowano od lipca 2024 r., kiedy dziennie przybywało ok. 60 przypadków zakażenia. Pod koniec lipca było ponad 200 przypadków. W sierpniu liczby te się podwoiły - do ponad 400 dziennie, a 13 sierpnia nastąpił kolejny gwałtowny skok - do 820 nowych zakażeń i w sumie 1189 wszystkich aktualnych przypadków zakażenia odnotowanych w systemie.

"Choroba przyspieszyła, jeśli chodzi o czas (...). Wzrost zakażeń, który obserwujemy w lipcu i sierpniu, świadczy o tym, że szczyt zachorowań będzie wcześniej, około połowy października" - mówił na antenie PR24 wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny

Jego zdaniem to świadczy o tym, że wirus staje się "mało sezonowy". "Przyzwyczailiśmy się do tego, że latem jest spokojniej i wirus jest mniej niebezpieczny. Otóż to się zmienia. Zmienia się ze względu na zmienioną zjadliwość wirusa i to, że czas od zaszczepienia jest coraz dłuższy, coraz mniej osób się szczepi. I wiele osób, które były odporne utraciły odporność" - zaznaczył.

Zalecenia GIS

We wtorek w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie dotyczące zachorowań na Covid-19.

"Żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się Covid-19, ale też grypy, czy RSV, będziemy zalecać noszenie maseczek i zwiększenie uważności, jeśli chodzi o higienę rąk, czy dezynfekcję powierzchni. Będziemy bardzo mocno namawiać do tego, żeby testować szerzej, by osoby chore były wykrywane, diagnozowane i miały również zalecenia domowej izolacji, po prostu pozostania w domu" - mówił po spotkaniu Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny.

Wśród zaleceń GIS są także szczepienia w grupach ryzyka dostępnymi szczepionkami.

Okazuje się jednak, że pacjentom zostało na to niewiele czasu.

Szczepienia na Covid-19 w sezonie 2024/2025

Jak informuje podsekretarz stanu w MZ, Marek Kos w odpowiedzi na interpelację Marceliny Zawiszy, obecnie trwa akcja szczepień przeciwko Covid-19 zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, który kończy się 31 sierpnia "z uwagi na terminy ważności szczepionek pozostających w dyspozycji punktów szczepień.

E-skierowania na szczepienia przeciwko COVID-19 wystawiane są dla każdej osoby, która posiada nr PESEL i ukończyła 5 lat (ta zasada obowiązuje od 2022 r. i jest zgodna z Charakterystyką Produktu Leczniczego dla szczepionki Pfizer Junior i pozostałych, które są dedykowane dla osób powyżej 12 lub 18 roku życia).

Co będzie od 1 września? Akcja szczepień zostanie wstrzymana do czasu wydania przez Ministra Zdrowia nowych zaleceń. Do tego momentu nie będą realizowane ani zapisy na szczepienia, ani same szczepienia. Będą natomiast wydawane e-skierowania, które "będą uprawniały do realizacji szczepień na zasadach określonych w nowym komunikacie

Ministra w sprawie realizacji szczepień przeciw COVID-19 w sezonie 2024/2025".

Nowe zalecenia dotyczące szczepień przeciw COVID-19 na sezon 2024/2025 nie zostały jeszcze zatwierdzone.

E- skierowania są wystawiane w cyklach co 3 miesiące, jeśli osoba nie skorzystała z niego w terminie ważności.