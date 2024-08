Wyjazd do sanatorium z skierowaniem od Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) to popularny sposób na poprawę zdrowia w Polsce, ale często wiąże się z dodatkowymi kosztami, które mogą zaskoczyć kuracjuszy. Choć NFZ pokrywa koszty zabiegów, to wydatki związane z pobytem, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem ponosi pacjent. Od 30 września 2024 roku, obowiązywać będą nowe, niższe stawki za pobyt w sanatoriach, co może przynieść spore oszczędności, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Koszty pobytu w sanatorium. Co pokrywa NFZ?

NFZ opłaca wyłącznie zabiegi określone w skierowaniu, natomiast pacjent sam musi pokryć koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz innych usług dodatkowych – przypomina Biznes Interia. Opłaty za trzytygodniowy turnus mogą sięgać nawet ponad 1000 zł, w zależności od standardu sanatorium i rodzaju pokoju. Na przykład, pobyt w jednoosobowym pokoju z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym przed 30 września 2024 roku to wydatek rzędu 858,90 zł, ale już po 1 października ta kwota spada do 684,60 zł.

Jakie są stawki?

Ministerstwo Zdrowia ustala widełki cenowe, w których mieszczą się koszty zakwaterowania i wyżywienia w sanatoriach. Od 1 października 2024 roku do 30 kwietnia 2025 roku obowiązywać będą niższe opłaty za pobyt, co może przynieść znaczące oszczędności:

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym : 684,60 zł (wcześniej 858,90 zł);

: 684,60 zł (wcześniej 858,90 zł); pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego : 462,70 zł (wcześniej 573,30 zł);

: 462,70 zł (wcześniej 573,30 zł); pokój jednoosobowy w studiu : 548,10 zł (wcześniej 785,40 zł);

: 548,10 zł (wcześniej 785,40 zł); pokój dwuosobowy w studiu: 342,30 zł (wcześniej 522,90 zł).

Te niższe stawki pozwalają zaoszczędzić nawet ponad 200 zł na jednym turnusie, co jest istotnym argumentem za planowaniem wyjazdu właśnie w okresie jesienno-zimowym.

Jak dodatkowo zaoszczędzić?

Oprócz wybrania odpowiedniego terminu, warto pamiętać, że NFZ nie pokrywa opłat klimatycznych, kosztów dojazdu, ani kosztów dodatkowych udogodnień, takich jak telewizor w pokoju. Dlatego dobrze jest zaplanować podróż z wyprzedzeniem, aby zminimalizować te wydatki. Kuracjusze mogą także szukać oszczędności, wybierając pokoje o niższym standardzie, które od października będą jeszcze tańsze.

Kto może liczyć na darmowy pobyt?

Darmowy pobyt w sanatorium przysługuje obecnie jedynie nielicznym grupom, takim jak dzieci o znacznym stopniu niepełnosprawności, dzieci do 18. roku życia (lub do 26. roku życia, jeśli kontynuują naukę), oraz pracownicy narażeni na kontakt z azbestem. W przyszłości jednak może się to zmienić – w rządzie trwają prace nad projektem ustawy, który przewiduje darmowe sanatoria dla osób w wieku 75 lat i starszych.