- Potrzebujemy albo kogoś, kto ma silną pozycję polityczną – oprócz bycia ministrem zdrowia jest też np. wicepremierem – albo silne, ustawowo zagwarantowane finansowanie - mówi w rozmowie z DGP Marcelina Zawisza, wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy.

Zakładając, że by się udało i zostałaby pani ministrą, co powinno być zrobione w pierwszej kolejności?

Jedną z pierwszych ustaw powinna być liberalizacja antyaborcyjnego prawa.

Nie ma szans na jej przyjęcie przy prezydencie z Prawa i Sprawiedliwości. Nie mówiąc o tym, że nie ma w tej kwestii nawet zgody wśród waszych przyszłych koalicjantów.

Obiecaliśmy to, mamy większość, więc musimy działać, a nie przewidywać, że się nie uda. Prezydent przecież zmieni się za półtora roku. Nie możemy z góry założyć, że się nie uda. To była obietnica, która zmobilizowała wiele kobiet do pójścia na wybory. I to dzięki ich głosom udało się wygrać.

O jakiej ustawie mówimy?

O dającej możliwość aborcji do 12. tygodnia ciąży na życzenie. Minimum, którego wymagamy, to uchwalenie ustawy ratunkowej dekryminalizującej aborcję.

