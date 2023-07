Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej otrzymają specjalny dodatek za każdego pacjenta, u którego została zdiagnozowana choroba przewlekła – podał w czwartek NFZ. Fundusz wprowadził też wyższą wycenę części badań i porad w opiece koordynowanej w POZ.

Jak poinformował PAP dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ Paweł Florek, od 1 lipca poradnie POZ otrzymają specjalny dodatek za tzw. wielochorobowość. Wyniesie on od ponad 18 do przeszło 45 zł, niezależnie od stawki kapitacyjnej.

Florek przekazał też, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, na zlecenie ministra zdrowia, zmieniła wyceny części badań i porad udzielanych w ramach opieki koordynowanej w POZ. Wyższe wyceny dotyczą m.in. spirometrii, konsultacji pacjenta z lekarzem specjalistą, konsultacji dietetycznej czy porad kompleksowej i edukacyjnej.

Dodatek za wielochorobowość to dodatek kwotowy za każdego pacjenta, u którego została zdiagnozowana choroba przewlekła, np. nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca.

Dodatek przysługuje za każdą grupę chorobową z zakresu diabetologii, kardiologii, endokrynologii i pulmunologii.

Jego finansowanie zależy od liczby chorób przewlekłych, z którymi zmaga się pacjent. Za pacjenta z chorobą przewlekłą z jednej grupy lekarz POZ otrzyma dodatkowo ponad 18 zł; za pacjenta z chorobami przewlekłymi z dwóch grup przeszło 30 zł; za pacjenta z chorobami przewlekłymi z trzech grup – 39,22 zł, a za pacjenta z chorobami przewlekłymi z czterech grup – ponad 45 zł.

Rzecznik NFZ wskazał ponadto, że pod koniec czerwca 2023 r. prezes NFZ wprowadził wyższe stawki kapitacyjne dla świadczeń lekarza, pielęgniarki i położnej w POZ.

Wzrost wartości stawek kapitacyjnych w POZ – jak wyjaśnił – wynika z ustawowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia i z rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Aktualna wysokość podstawowej stawki kapitacyjnej za każdego pacjenta zapisanego do lekarza POZ wynosi 204,36 zł, do pielęgniarki POZ – 50,04 zł, a do położnej POZ 33,12 zł.

Podwyżki minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia miały też wpływ na wzrost stawek świadczeń w POZ, m.in. transportu w POZ, badań w budżecie powierzonym diagnostycznym, profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK)i ryczałtu miesięcznego za koordynatora opieki. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ joz/