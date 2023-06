Walka z nowotworami to nie tylko leczenie, ale również profilaktyka - powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział dużą kampanię edukacyjną na temat profilaktyki chorób nowotworowych.

W piątek w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie odbyła się konferencja prasowa na temat profilaktyki przeciwnowotworowej i nowej kampanii edukacyjnej dotyczącej najważniejszych zagrożeń onkologicznych.

"Leczenie to za mało. To element budowania kapitału zdrowotnego. Oprócz leczenia musimy myśleć o zdrowiu publicznym w kategoriach budowania zdrowia. Żeby to budowanie było skuteczne (…) chcemy uzupełnić działania Krajowej Sieci Onkologicznej o profilaktykę, o dużą akcję uświadamiającą, edukacyjną" – powiedział minister podczas konferencji.

Podkreślił, że choroby nowotworowe stają się "na coraz większą skalę zabójca w polskiej populacji", a walka z nimi wymaga nie tylko rozwiązań systemowych, które są wdrażane, ale także działań edukacyjnych i profilaktyki. Stąd - jak poinformował - zaplanowano nowe działania w ramach kampanii „Planuję długie życie”.

Przygotowane zostaną nowe spoty i klipy prezentujące główne czynniki ryzyka chorób nowotworowych, którymi są m.in. palenie papierosów i spożywanie alkoholu. Kampania – kontynuował szef MZ - ma też m.in. promować aktywność fizyczną.

Materiały kampanii pojawią się w radiu, telewizji, internecie i w kinach.

Jak wskazał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, pandemia zmieniła zachowania Polaków. Zwrócił uwagę, że Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom alarmuje, że Polacy piją coraz więcej mocnych alkoholi.

"Czas pandemii pokazał, że zmieniliśmy swoje preferencje. W tej chwili ponad 18 proc. Polaków wykazuje się szkodliwą konsumpcją alkoholu, to jest piciem od sześciu do dwunastu litrów alkoholu w czystej postaci (rocznie – PAP)" – przekazał.

Ponad 7 proc. Polaków, jak podał, nadużywa alkoholu – to znaczy spożywa ponad 12 litrów czystego etanolu. "To są naprawdę zatrważające liczby" – zaznaczył wiceminister.

Kraska dodał, że jeśli chodzi o tytoń, to też nie ma dobrych informacji – papierosy pali 26 proc. Polaków.

"Spoty być może są drastyczne, ale pokazują, jaki problem czeka nas w najbliższych miesiącach, latach i jak wielką wagę przykładamy do tego, by go zwalczyć" – dodał.

Wskazał, że intensyfikacja działań promujących właściwe postawy prozdrowotne jest konieczna.

Prof. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii przekazał, że centra onkologii dysponują nowoczesnymi metodami leczenia i diagnostyki, ale często nie da się już pomóc, bo pacjenci zgłaszają się za późno. Dodał, że 70 proc. zgłasza się w 3 i 4 stadium choroby.

"Z perspektywy 45 lat pracy onkologa, który promuje profilaktykę, uważam, że nowa odsłona kampanii +Planuję długie życie+ to właściwy kierunek – przekaz musi być jasny i mocny. Wszystko zależy od nas, każdy odpowiada za swoje zdrowie" - podsumował. (PAP)

Autorka: Katarzyna Herbut

