Ujednolicenie finansowania w ramach budżetu NFZ i wydłużenie programu pilotażowego do 31 marca br. to najważniejsze zmiany wynikające z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi lub z wtórnymi niedoborami odporności. Projekt właśnie trafił do konsultacji publicznych.

Pierwotne niedobory odporności mogą mieć podłoże genetyczne i zdarzają się średnio raz na 10 tys. urodzeń. Znacznie częściej spotykane są tzw. niedobory wtórne (czyli nabyte), które zwykle pojawiają się w następstwie różnych nowotworów, zaburzeń metabolicznych lub w konsekwencji różnych zakażeń (m.in. wirusem SARS-CoV-2).