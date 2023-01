– Najważniejszy pierwszy krok jest po stronie resortu zdrowia , bo to pan minister musi wybrać osoby do komitetu – mówi dr Jarosław Madowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Podkreśla, że dobór członków komitetu (ma ich być 25) to autonomiczna decyzja ministra w ramach określonego w przepisach klucza. A te wymagają, by w jego skład wchodzili reprezentanci ogólnopolskich związków zawodowych i stowarzyszeń zrzeszających co najmniej po 500 ratowników, działających co najmniej przez trzy lata poprzedzające wejście w życie ustawy. Ile ich jest? – Jeśli chodzi o związki, to są chyba trzy o zasięgu ogólnopolskim. Jeśli zaś chodzi o organizacje społeczne, to te warunki spełnia tylko nasza. Jesteśmy organizacją ogólnopolską, działamy odpowiednio długo, mamy ponad 500 członków. Nie znam innego takiego stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim, są organizacje lokalne. To właściwie wyczerpuje katalog podmiotów, które można zaprosić do prac w komitecie – wskazuje dr Madowicz.