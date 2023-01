Głuchy telefon w przychodni to powód wielu skarg do rzecznika. Z ostatniego sprawozdania RPP wynika, że pacjenci mają najwięcej zastrzeżeń wobec placówek POZ, a najczęściej wskazywanymi problemami są trudności z dostępem do lekarzy, problemy przy korzystaniu z rejestracji na wizytę i z dodzwonieniem się do przychodni. Problem ten nasilił się w ostatnich tygodniach, gdy obserwujemy lawinowy wzrost zachorowań na grypę i inne infekcje wirusowe – na infolinię RPP wpływa wiele sygnałów od pacjentów, którzy zgłaszają problemy w kontakcie z rejestracją przychodni, skarżą się przede wszystkim na brak możliwości dodzwonienia się.